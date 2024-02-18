انت الأن تتابع خبر تراجع مفرح للعرسان .. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 18 فبراير 2024 في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة في ظل حالة التراجع التي حدثت في تعاملات أمس السبت ، بالتزامن مع بنتائج اجتماع البنك المركزي والتي تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية في تعاملات اليوم الأحد 18 الشهر الميلادي الجديد في محلات الصاغة، بعد حالة الاستقرار التي كانت عليها بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 فبراير 2024

بلغ سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 2999 جنيه،

بلغ سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 3115 جنيها

بلغ جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم إلي 3635 جنيها

بلغ سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 4154 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 18فبراير 2024