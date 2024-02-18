انت الأن تتابع خبر سعر الأرز اليوم الأحد 18 فبراير 2024 .. مش هتصدقي الكيلو بكام قبل رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز اليوم الأحد 18 فبراير 2024 ببداية التعاملات اليومية في المحال التجارية بشكل كبير وذلك الانخفاض الذي يشهده في هذا الأسبوع في ظل حالة التذبذب في قيمة الدولار في السوق السواء.

وأشارت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الأحد 18 فبراير 2024 أن هناك ثبات في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.

سعر الأرز اليوم الأحد 18 فبراير 2024

1- سجل سعر الأرز اليوم السائب 33 جنيه

2- بلغ سعر الأرز اليوم المعبأ 34 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

سجل أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو بين 18800 جنيهاً فى مختلف المضارب على مستوى الجمهورية

أسعار الأرز المصري اليوم 2024