مال وأعمال

مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 فبراير 2024 12:14 مساءً - وكالات _ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

predco_adv_2021

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 3.5 مليون برميل إلى 442.9 مليون الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة بتوقعات محللين استطلعت آراءهم لارتفاع 3.9 مليون برميل.

E-Bank

وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 741 ألف برميل يوميا إلى 29.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

BonatMisr

وقالت إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 294 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 247 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لانخفاض 2.1 مليون.

HapiSalonWhite

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 4 ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 121.7 مليون مقارنة بتوقعات بأن تتراجع 1.7 مليون.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا