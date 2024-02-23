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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 فبراير 2024 12:14 مساءً - وكالات _ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 3.5 مليون برميل إلى 442.9 مليون الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة بتوقعات محللين استطلعت آراءهم لارتفاع 3.9 مليون برميل.
وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 741 ألف برميل يوميا إلى 29.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقالت إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 294 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 247 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لانخفاض 2.1 مليون.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 4 ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 121.7 مليون مقارنة بتوقعات بأن تتراجع 1.7 مليون.
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