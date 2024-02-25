انخفاض أسعار الغاز الأوروبية لأقل مستوى منذ 3 سنوات

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 فبراير 2024 09:14 صباحاً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات ما قبل بدء روسيا تقليص الإمدادات، مما منح الأمل بأن أزمة الطاقة التي اجتاحت المنطقة قبل 3 سنوات قد شارفت على الانتهاء.

وساعدت مجموعة من العوامل مثل واردات الغاز الطبيعي المسال والطقس الدافئ وتخفيض الطلب نتيجة لارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة الحفاظ على الغاز المخزن في مرافق التخزين تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي عند مستويات تاريخية خلال هذا الشتاء.

وسجلت العقود الهولندية للغاز الطبيعي مستويات 22.53 يورو لكل ميجاوات في الساعة يوم الجمعة وهو أقل مستوى منذ مايو 2021.

وبدأت أزمة الطاقة الأوروبية في 2021، إذ خرجت المنطقة من شتاء بارد مطول وسط انخفاض مستويات تخزين الغاز. وتفاقمت المخاوف بشأن تشديد المعروض إذ بدأت روسيا إمداد القارة العجوز بمستويات أقل من الغاز.

ووصلت أسعار الغاز الأوروبية إلى ذروة ارتفاعها في صيف 2022، وارتفعت إلى أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات في الساعة، مع تشديد روسيا المعروض إلى المنطقة بعد بدء الحرب الأوكرانية.

ومنذ بدء الحرب حاولت دول الاتحاد الأوروبي كبح الطلب، وتكثيف الواردات من الغاز المسال من دول مثل أمريكا، وساعدت تلك الخطط في تخفيف أزمة المعروض.