نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. نصف المشاركين يتوقعون ارتفاع أرباح شركات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 فبراير 2024 07:27 مساءً - فريق دوت الخليج _ رجح نصف المشاركين في استطلاع جريدة دوت الخليج اتجاه أرباح شركات الأسمنت خلال 2024 نحو النمو، فيما رأى 29 صوتا استقرار أرباح الشركات مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع 20 من الأصوات المشاركة في استطلاع دوت الخليج تراجع أرباح شركات الأسمنت خلال العام الجاري، بينما امتنع صوت واحد من المشاركين عن التصويت.

50 % للنمو.. 29% للاستقرار.. 20% للتراجع.. وممتنع وحيد

وكانت شركات الأسمنت العاملة في السوق المحلية قد تقدمت خلال شهر يوليو الماضي، بطلبات لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بتجديد القرار الخاص بخفض الطاقات الإنتاجية لمنح شركات الأسمنت فرصة خفض الإنتاج بنسب تتراوح بين 30 و35%، لحل أزمة القطاع المتمثلة في زيادة المعروض على الطلب، بحسب بيانات سابقة لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات.

واستجاب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومد قرار خفض الإنتاج لعام جديد، إلا أنه خاطب الشركات رسميًّا لزيادة الإنتاج بنسبة 10% خلال شهر نوفمبر فقط، بعدما زاد سعر الطن في بعض المناطق على 3 آلاف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، على خلفية قرب إصدار التعديل التشريعى لقانون التصالح على مخالفات البناء.

وفي منتصف يوليو 2021، بدأت الشركات المصنعة للأسمنت في مصر، والبالغ عددها 23 شركة، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام؛ بعد موافقة جهاز حماية المنافسة على طلبها، كحل شامل لأزمة القطاع، الذي كان يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض على الطلب، ثم وافق بعدها الجهاز على تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 21 لمدة عام ثان انتهى في 30 يونيو 2023، قبل أن يمده لعام ثالث.

وتعرضت صناعة الأسمنت في مصر لعدة تحديات، جاء في مقدمتها ارتفاع سعر تكلفة العمل بالغاز الطبيعي، خاصة أن الطاقة تمثل نحو 65% من مدخلات الإنتاج، ما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم عام 2014، لتبدأ مشاكل سلاسل الإمداد في التأثير على الصناعة خلال النصف الثاني من عام 2021 ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، لترتفع أسعار الفحم والبترول بصورة كبيرة هي الأخرى، وفقًا لاتحاد الصناعات.

حماية المنافسة يمد خفض الإنتاج لمدة عام باستثناء نوفمبر الماضي

وانخفض إجمالي إنتاج الأسمنت في مصر إلى 34.9 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقابل 38.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي المبيعات 32 مليون طن مقابل مع 35.4.8 مليون طن خلال فترة المقارنة، وزاد متوسط سعر طن الأسمنت من 1721 جنيهًا في أكتوبر 2022 إلى 2359 جنيهًا للطن في شهر أكتوبر الماضي.

بينما ارتفع إجمالي الإنتاج من الأسمنت بمعدل 38.2%، وإجمالي المبيعات بمعدل 36.4% خلال شهر أكتوبر مقارنةً بشهر سبتمبر الماضي، كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك بمعدل 0.7% خلال شهر أكتوبر مقارنةً بشهر سبتمبر من 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري المصري.

وكشف المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء عن زيادة صادرات مصر من قطاع الأسمنت في 2023 بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وبحسب التقرير الشهري للمجلس، سجلت صادرات مصر من الأسمنت نحو 770 مليون دولار في 2023 مقابل 678 مليون دولار خلال 2022.

ووفقًا للتقرير احتلت ساحل العاج المرتبة الأولي، حيث سجلت الصادرات إليها خلال يناير إلي ديسمبر 2023 نحو 132.486 مليون دولار مقابل نحو 87.206 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وانخفضت صادرات الأسمنت إلى غانا خلال يناير إلي ديسمبر 2023 إلى نحو 109.728 مليون دولار مقابل نحو 155.851 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وبلغت صادرات مصر من الأسمنت إلى ليبيا خلال 2023 نحو 86.939 مليون دولار مقابل نحو 51.497 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما سجلت الصادرات المصرية من الأسمنت إلى سيراليون خلال 2023 نحو 49.117 مليون دولار مقابل 5.188 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت – قنا، خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع أرباحها بنسبة 77.5% على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية في نوفمبر الماضي، إنها حققت صافي أرباح بلغت 21.75 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 96.89 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 2.83 مليار جنيه، مقارنة بـ1.97 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لتصل إلى 36.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 52.13 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وحققت شركة مصر للأسمنت – قنا، صافي ربح بلغ 63.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 85.69 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 1.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.29 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وتراجعت أرباح الشركة في القوائم المستقلة، إلى 39.6 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 39.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

بينما كشفت القوائم المالية لشركة جنوب الوادي للأسمنت، عن الأشهر التسعة الأولى من 2023، تراجع خسائر الشركة بنسبة 25%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، نوفمبر الماضي أنها سجلت خسائر بلغت 63.1 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 83.81 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من 2022.

وتراجعت مبيعات الأسمنت خلال الفترة من 2023 إلى 592.5 مليون جنيه، مقابل 614.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت الشركة سجلت خلال النصف الأول من العام الماضي خسائر بلغت 76.24 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 117.08 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 464 مليون جنيه، مقابل 326.11 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

انعكس تباين توقعات ربحية شركات الأسمنت في استطلاع دوت الخليج لعام 2023، على نتائج أعمال الشركات بالفعل، فأصوات المشاركين توزعت بواقع 36 صوتًا لصالح استقرار الربحية، و33 صوتًا لصالح تراجعها، و31 صوتًا لصالح نموها.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت – قنا، خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع أرباحها بنسبة 77.5% على أساس سنوي. كما تراجعت أرباح شركة مصر للأسمنت – قنا، إلى 63.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 85.69 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

بينما كشفت القوائم المالية لشركة جنوب الوادي للأسمنت، عن الأشهر التسعة الأولى من 2023، تراجع خسائر الشركة بنسبة 25%، على أساس سنوي.