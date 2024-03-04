نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. دراسات الازدواج الكامل لقناة السويس تستغرق عام ونصف..… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مارس 2024 08:16 مساءً - دوت الخليج _ صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الاثنين، بأن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة مازال في مرحلة الدراسة التي ستستغرق نحو 16 شهرًا.

وكشف في بيان أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة، المعتمدة من وزارة المالية، دون تحميل أية أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

أضاف أن دراسات الجدوى تشمل الدراسات البيئية والهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها.

وقال إن الهيئة ستعكف على إتمام الدراسات بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال وأن مرحلة الدراسة ستنتهي خلال 16 شهرا تقريبا، تمهيدا لعرض المشروع على الحكومة.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.

وأكد أن قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية مع الاخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملائمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، وعلى أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية.

ولفت رئيس الهيئة إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 كم.

كما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم من الكم 122 ترقيم قناة إلى الكم 132 ترقيم قناة حيث تم إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75%.

جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه يتم تمويله من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري ودون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية.

ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%.