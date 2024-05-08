فيديو يوثق لحظة تفجير الاحتلال لمحطة أبو جراد بمنطقة الشوكة شرق رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 06:32 مساءً - وثق فيديو قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمد على تفجير محطة أبو جراد في منطقة الشوكة شرق رفح الفلسطينية بقطاع غزة ، وذلك في ثالث أيام العملية العسكرية المحدودة، وبالتزامن مع جولة جديدة من مفاوضات التهدئة الجارية بهدف التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة ووقف كامل لإطلاق النار.

وكانت قد أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم بعد السماح بإدخال شاحنة وقود واحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كانت القائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إيناس حمدان، قالت أن سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه، سيفاقم الوضع الصحي في القطاع وسيؤدي لمزيد من الضحايا .