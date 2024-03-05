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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يبلغ ذروة 3 شهور وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2024 09:14 صباحاً - – صعدت أسعار الذهب يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.
وبحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2099.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من ديسمبر عندما بلغ أعلى مستوياته عند 2135.40 دولار.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2091.50 دولار.
وزادت أسعار الذهب نحو 50 دولارا الأسبوع الماضي في ظل تحقيق جميع المكاسب بلا استثناء في اليومين الأخيرين منه على خلفية البيانات الضعيفة بشأن الإنفاق في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة وتراجع الضغوط بشأن الأسعار بحسب مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي المصري.
ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، تتوقع الأسواق حاليا احتمالا نسبته 71% لخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 894.10 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.6% إلى 949.50 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 23.47 دولار.
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