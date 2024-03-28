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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في السعودية يتراجع إلى 4.4% في الربع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مارس 2024 03:14 مساءً - وكالات _ بلغ معدل البطالة الإجمالي في المملكة العربية السعودية للسعوديين وغير السعوديين 4.4% في الربع الرابع من عام 2023، منخفضًا عن الربع الثالث من نفس العام بمقدار 0.7%، ومنخفضًا كذلك بمقدار 0.4% عن الربع الرابع من عام 2022، طبقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
هذا وقد بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.7% في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض مقداره 0.9% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.3% عن الربع الرابع من عام 2022.
من ناحية أخرى انخفض معدل السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.3% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، حيث بلغ ،51.3% ومنخفضًا كذلك بمقدار 1.2% عن الربع الرابع من عام 2022.
بينما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ،47.4% في حين انخفض بمقدار 0.9% عن الربع الرابع من عام 2022.
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