مال وأعمال

وزير المالية: 38% نموا في الإيرادات الضريبية منذ بداية العام…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 38% نموا في الإيرادات الضريبية منذ بداية العام… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أبريل 2024 04:15 مساءً - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالي وحتى الآن تجاوزت 38%.

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جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد معيط جهود مصلحة الضرائب في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.

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زيادة عمليات الحصر والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الإلكترونية

وأكد الوزير على العمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات.

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نعمل على وقف «الهدر الضريبي» لتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة

وشدد معيط على أن ذلك يساعد في وقف «الهدر الضريبي» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة.

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توجيهات مشددة بالتعامل القانوني الحاسم والفوري مع أي حالات للتهرب الضريبي

وجدد معيط توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أى حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب.

737 حملة ميدانية تشمل 50 ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات

ولفت وزير المالية إلى أن 737 حملة ميدانية شملت 50 ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل 66% والقيمة المضافة 49%، وقد تم سداد 1.6 مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.

أوضح، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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