مال وأعمال

البنك المركزي المصري: 7.8 مليار دولار إيرادات قطاع السياحة بالنصف…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: 7.8 مليار دولار إيرادات قطاع السياحة بالنصف… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أبريل 2024 11:17 مساءً - محمد عصام – أعلن البنك المركزي المصري المصري ارتفاع ايرادات قطاع السياحة 6.1% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

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وأرجع البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، ارتفاع إيرادات السياحة إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 6.1% لتصل إلى 83.2 مليون ليلة.

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كما ارتفع اعداد السياح الوافدين إلى مصر بمعدل 14.7% ليصل إلى 7.8 مليون سائح.

وتستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، ونمو إيرادات السياحية بنحو 20% سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار بحسب وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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