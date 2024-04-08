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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: 7.8 مليار دولار إيرادات قطاع السياحة بالنصف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أبريل 2024 11:17 مساءً - محمد عصام – أعلن البنك المركزي المصري المصري ارتفاع ايرادات قطاع السياحة 6.1% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، ارتفاع إيرادات السياحة إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 6.1% لتصل إلى 83.2 مليون ليلة.
كما ارتفع اعداد السياح الوافدين إلى مصر بمعدل 14.7% ليصل إلى 7.8 مليون سائح.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، ونمو إيرادات السياحية بنحو 20% سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار بحسب وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
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