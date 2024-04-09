الصادرات المصرية ترتفع إلى 13.2 مليار دولار خلال النصف الأول

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 10:11 صباحاً - محمد عصام – أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من 2023/ 2024، لتحقق 13.2 مليار دولار مقارنة مع 12.9 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع البنك المركزي المصري، في تقرير ميزان المدفوعات، صعود الصادرات إلى ارتفاع صادرات كل من الأسلاك و الكابلات، والخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي وحديد صب زهر.

ووصلت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 إلى 15.6 مليار دولار منخفضا نحو 1.8 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع المركزي تحسن عجز الميزان التجاري إلى تراجع الواردات السلعية بقيمة أكبر من الارتفاع في الصادرات.

وانخفضت قيمة الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 4.7% لتصل إلى 28.8 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2023-2024، حيث جاء هذا التراجع مع انخفاض قيمة واردات الذرة والقمح و بوليميرات وبروبيلين.