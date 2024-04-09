نعرض لكم الان تفاصيل خبر العراق: تراجع الدين الخارجي إلى 15.9 مليار دولار في 2023 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 11:12 صباحاً - – نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية قوله يوم الاثنين إن الدين الخارجي انخفض من 19.729 مليار دولار في 2022 إلى 15.976 مليار دولار في 2023.

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