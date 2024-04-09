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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط ينخفض بعد تجدد محادثات لوقف إطلاق النار في غزة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 02:12 مساءً - – انخفض سعر خام برنت يوم الاثنين منهيا موجة صعود استمرت جلسات عدة بعد أن خفضت إسرائيل قواتها في جنوب قطاع غزة وبدأت جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا، أو 0.9%، إلى 90.38 دولار للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 86.43 دولار للبرميل عند التسوية.
وهذا هو أول انخفاض في خمس جلسات لبرنت والأول في سبع لخام غرب تكساس الوسيط.
استأنفت إسرائيل وحماس جولة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد، لكن مسؤولا في حماس قال إن المحادثات ما زالت تواجه مصاعب. وانخفض كلا الخامين أكثر من دولارين في الجلسة مع تركيز المستثمرين على قرار إسرائيل سحب مزيد من جنودها من جنوب غزة.
وقفزت أسعار النفط الخام 4% الأسبوع الماضي، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت للأسبوع الرابع على التوالي، وهو أطول ارتفاع منذ أغسطس آب من العام الماضي.
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