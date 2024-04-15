مال وأعمال

التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 1.6% خلال مارس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 1.6% خلال مارس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أبريل 2024 03:14 مساءً - العربية نت _ تباطأ معدل ارتفاع التضخم في السعودية إلى 1.6% خلال مارس الماضي على أساس سنوي من 1.8% في فبراير 2024، مخالفاً التوقعات بارتفاعه إلى 1.9%.

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وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2023.

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وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الارتفاع 1.6% إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8%، وبالإضافة إلى أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، في ظل انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 1.8%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.

وبحسب الهيئة، فإن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023.

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وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.5% في شهر مارس 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثراً كبيراً في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مارس 2024 نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة البالغ 21%.

في ذات السياق، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.8% وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.4%؛ متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2%.

من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6%، وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.8%، متأثراً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس 2024 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، مقارنة بشهر فبراير 2024، وتأثرمؤشر التضخم الشهري بانخفاض قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7% والذي تأثر بدوره بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.6%.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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