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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 1.6% خلال مارس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أبريل 2024 03:14 مساءً - العربية نت _ تباطأ معدل ارتفاع التضخم في السعودية إلى 1.6% خلال مارس الماضي على أساس سنوي من 1.8% في فبراير 2024، مخالفاً التوقعات بارتفاعه إلى 1.9%.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2023.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الارتفاع 1.6% إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8%، وبالإضافة إلى أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، في ظل انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 1.8%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.
وبحسب الهيئة، فإن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.5% في شهر مارس 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثراً كبيراً في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مارس 2024 نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة البالغ 21%.
في ذات السياق، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.8% وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.4%؛ متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2%.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6%، وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.8%، متأثراً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس 2024 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، مقارنة بشهر فبراير 2024، وتأثرمؤشر التضخم الشهري بانخفاض قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7% والذي تأثر بدوره بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.6%.
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