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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:14 صباحاً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، يوم الاثنين، عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ.
وينبغي أن يكون الوصول في الفترة من أول إلى 15 يونيو و/أو من 15 إلى 30 من الشهر نفسه و/أو من أول إلى 15 يوليو على أن يكون السداد عند الاطلاع بالجنيه المصري أو الدولار شاملا تكلفة الشحن والتأمين.
والممارسة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التي ستتسلم الشحنات.
والموعد النهائي لتقديم العروض هو 20 أبريل.
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