وزير التموين: خفض أسعار الزيوت بنسبة 14% إضافية

دبي - احمد فتحي في السبت 20 أبريل 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، انخفاض سعر الزيت، اليوم السبت، بنسبة 14% بالإضافة إلى التخفيضات السابقة ليصل إجمالي التخفيضات على سلعة الزيت إلى نسبة 36%.

وأكد المصيلحي، في بيان لوزارة التموين، أن سعر زجاجة الزيت الخليط، بعد تخفيض اليوم، يبدأ من 65 جنيها لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر في الأسواق.

وشدد وزير التموين على وجود وفرة وزيادة في الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية بعد الإفراجات الجمركية التي جرت مؤخراً، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المنتجين والسلاسل والمستوردين لخفض الأسعار في صالح المستهلك المصري.

وأكدت الشركات المنتجة للزيوت والمسلى “التزامها الراسخ” بتقديم “أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية”، وأنها “تضع في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات العملاء وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعّال”، وفق البيان.