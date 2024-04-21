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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نائبة مديرة صندوق النقد: ارتفاع الطلب الأمريكي يحفز النمو… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 03:14 مساءً - – قالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي يوم السبت إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض العجز المرتفع في الميزانية على الرغم من مساعدة العجز في دفع النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي الأمريكي.
وذكرت جوبيناث في منتدى مالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن من المتوقع أن يرتفع العجز الأمريكي لسنوات مع منحنى ديون من أكثر المنحنيات العالمية حدة.
وأضافت جوبيناث “المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضا النمو والطلب في الولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم”.
وتابعت “ولكن إلى جانب هذا النمو، لديكم أسعار فائدة أعلى وزيادة في قوة الدولار، والأمران الثانيان يحدثان مزيدا من التعقيدات للعالم”.
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