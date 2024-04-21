نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس شعبة الثروة الداجنة: الفوائد تعوق طفرة الإنتاج الداجني… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد _ يرى عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة الحكومة الخاصة بتوفير تمويلات بفائدة 15% وبقيمة 120 مليار جنيه، لا تحقق طفرة لقطاعات الثروة الداجنة والحيوانية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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