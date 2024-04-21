شل مصر تعلن الاتفاق على تنمية المرحلة 11 بامتياز غرب الدلتا…

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 11:08 مساءً - العربية نت – أعلنت شركة شل مصر اليوم الأحد التوصل لاتفاق مع شركائها على تنمية المرحلة الحادية عشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط في مصر، والتي تتضمن حفر 3 آبار اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن شركاءها في الامتياز هم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بتروناس.

وقالت إن مشروع تنمية المرحلة الحادية عشرة يتضمن حفر 3 آبار باستخدام جهاز الحفر البحري سكارابيو 9 الذي يستخدم حاليا لحفر ثلاثة آبار في مشروع تنمية المرحلة العاشرة، الذي وافق عليه شركاء الامتياز في 2023، إذ بدأ الحفر في مارس 2024.

وأضافت أن مرحلة الحفر العاشرة والمرحلة الحادية عشرة تمثلان فرصة كبيرة لتحسين العمليات والتكلفة، إذ تزيد من قيمة تجهيز الحفار في الموقع.

ونقل البيان عن داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، قولها إن شل تفخر “بمواصلة تعاونها طويل الأمد مع الحكومة المصرية وشركائنا لإطلاق الإمكانات الكاملة لمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق. وتمثل المرحلة الحادية عشرة استثمارا كبيرا لتأمين إمدادات غاز إضافية لنظام الطاقة في مصر، ونواصل التزامنا بإتمام هذا المشروع بأعلى معايير الكفاءة والأمان”.

وأشار البيان إلى أن شركة شل وشركاءها قد قاموا بتنمية منطقة امتياز غرب الدلتا العميق على 11 مرحلة. ويضم الامتياز 17 حقلا للغاز، تقع على أعماق مائية تتراوح من 300 متر إلى 1200 متر وتمتد على بعد حوالي 90-120 كيلومترا من الشاطئ.