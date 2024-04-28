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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طيران الخليج البحرينية تستأنف رحلاتها للعراق بعد انقطاع 4… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 11:08 صباحاً - – ذكرت وكالة الأنباء البحرينية يوم السبت أن طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، ستستأنف رحلاتها إلى العراق بعد توقف دام أربع سنوات.
وقالت الوكالة إن رحلات البحرين إلى العراق توقفت عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا.
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