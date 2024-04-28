وزير المالية: 767 مليون دولار إجمالي تحويلات مبادرة استيراد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 01:11 مساءً - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى الآن بلغ 1.8 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج 767 مليون دولار،

وأكد وزير المالية، أن غدًا الاثنين، آخر فرصة للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، ولا نية لمدها مرة أخرى.

العِبرة بتاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج.. وليس بيوم وصولها للبنك في مصر

وأوضح أن العِبرة بتاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة من المبادرة، وليس بيوم وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي في مصر.

الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة 5 سنوات.. يجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت

ولفت معيط، إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

وأشار الوزير، إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.

أصدرنا أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية.. وأفرجنا عن أكثر من 28 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن

ونوه وزير المالية أنه تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، والإفراج عن أكثر من 28 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن أكثر من 537 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم فى التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن.. حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على هذه المنصة الرقمية.. وكتبوا بياناتهم ورفعوا المستندات وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة.

رئيس مصلحة الجمارك: لجنة دائمة بالمنافذ.. والعمل على مدار الساعة.. لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي

وأشار إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.