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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.4% خلال أبريل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 01:19 صباحاً - – أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني يوم الاثنين ارتفاعا طفيفا في التضخم في ألمانيا في أبريل بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض أسعار الطاقة بمعدل أقل مقارنة بالأشهر السابقة.
وارتفعت أسعار المستهلكين الألمان، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، 2.4% في أبريل، مقارنة مع 2.3% على أساس سنوي في مارس.
وقال رالف سولفين، الخبير الاقتصادي لدى كومرتس بنك: “الاتجاه النزولي لمعدل التضخم الألماني الذي لوحظ منذ عام ونصف ربما يكون قد وصل إلى نهايته في الوقت الحالي”، مضيفا أن معدل التضخم من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
ومن المقرر نشر بيانات منطقة اليورو يوك الثلاثاء، وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم أن يظل التضخم في التكتل عند 2.4% في أبريل.
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