مال وأعمال

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد آسيا خلال 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد آسيا خلال 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 09:14 مساءً - العربية نت _ عزز صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في آسيا في 2024، وتوقع أن تبلغ نسبة النمو في آسيا 4.5% العام الحالي، أي أعلى بـ 0.3% من توقعات سابقة في أكتوبر الماضي.

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وقد أخذت أحدث البيانات في الاعتبار التوقعات الأعلى للنمو في الهند، والتحفيز الحكومي في الصين الذي من شأنه أن يدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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ورجح صندوق النقد نمو الاقتصاد الصيني بـ 4.6% في 2024،والاقتصاد الهندي 6.8% هذا العام.

وأكد أن نمو اقتصاد الصين في الربع الأول جاء أقوى من المتوقع بفضل الصادرات القوية والطلب على الصناعات التحويلية، ما قد يدفع إلى مراجعة صعودية أخرى للتوقعات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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