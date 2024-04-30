صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد آسيا خلال 2024

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 09:14 مساءً - العربية نت _ عزز صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في آسيا في 2024، وتوقع أن تبلغ نسبة النمو في آسيا 4.5% العام الحالي، أي أعلى بـ 0.3% من توقعات سابقة في أكتوبر الماضي.

وقد أخذت أحدث البيانات في الاعتبار التوقعات الأعلى للنمو في الهند، والتحفيز الحكومي في الصين الذي من شأنه أن يدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ورجح صندوق النقد نمو الاقتصاد الصيني بـ 4.6% في 2024،والاقتصاد الهندي 6.8% هذا العام.

وأكد أن نمو اقتصاد الصين في الربع الأول جاء أقوى من المتوقع بفضل الصادرات القوية والطلب على الصناعات التحويلية، ما قد يدفع إلى مراجعة صعودية أخرى للتوقعات.