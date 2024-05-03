نمو صافي أرباح مجموعة تيكوم بـ 15% في الربع الأول 2024

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 مايو 2024 06:14 مساءً - سي إن بي سي_ أظهرت البيانات المالية لمجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تسجيل زيادة بنسبة تقارب الـ 14.6% على أساسي سنوي في صافي الربح محققة 293 مليون درهم، وذلك خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وجاء نمو الأرباح مدعوما من ارتفاع الإيرادات بنسبة تلامس الـ 10% إلى 564 مليون درهم، والسبب يعود إلى معدلات الاشغال التي بلغت نحو 91% كنتيجة للطلب من العملاء الحاليين والجدد عبر قطاعات التأجير والخدمات.

ومن جهة أخرى، ارتفعت التكاليف المباشرة بما يتجاوز الـ 8%، وسجلت الشركة نحو11.7 مليون درهم مصاريف ضريبة الدخل عن الفترة.

هذا ويشار إلى أن المجموعة تمتلك وتدير 10 مجمعات أعمال متخصصة.