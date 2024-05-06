مال وأعمال

وزارة التموين: توريد 1.8 مليون طن قمح محلي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة التموين: توريد 1.8 مليون طن قمح محلي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 مايو 2024 09:14 صباحاً - أ ش أ – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد نحو 1.8 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 إبريل الماضي.

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وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في بيان، استمرار نقاط التخزين في استلام المحصول من الموردين خلال إجازة شم النسيم، منوها بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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