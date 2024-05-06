وزارة التموين: توريد 1.8 مليون طن قمح محلي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 مايو 2024 09:14 صباحاً - أ ش أ – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد نحو 1.8 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 إبريل الماضي.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في بيان، استمرار نقاط التخزين في استلام المحصول من الموردين خلال إجازة شم النسيم، منوها بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.