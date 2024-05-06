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نعرض لكم الان تفاصيل خبر القوات البحرية تشارك في التدريب المشترك الموج الأحمر –… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 مايو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – تشارك عناصر من القوات البحرية المصرية في التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر – 7)، والذي تجري فعالياته بالمملكة العربية السعودية ويستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر، بمشاركة عدد من الدول، بحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ.
ومن المقرر أن يشهد التدريب عدد من الأنشطة والفعاليات التي توفر بيئة ثرية لنقل وتبادل الخبرات بين جميع العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على التخطيط وإدارة أعمال القتال البحرى ومجابهة التحديات المشتركة بما يحقق أقصى أستفادة ممكنة من التدريب، وفق البيان.
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