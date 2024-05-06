94 مليون دولار أرباح STC السعودية بالربع الأول من 2024

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 مايو 2024 01:11 مساءً - وكالات 0 ارتفعت أرباح شركة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “سلوشنز” الصافية بنسبة 16.12% خلال الربع الأول من 2024، لتصل إلى 353 مليون ريال (نحو 94 مليون دولار).

وكانت الشركة قد حققت أرباحا صافية بنحو 304 ملايين ريال في الربع المماثل من 2023.

وقالت الشركة في بيان، الأحد، إن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنحو 5%، لتصل إلى 2.8 مليار ريال، مقابل في 2.67 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي 2023.

وأرجعت “سلوشنز” الزيادة في الإيرادات إلى الارتفاع في كل من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 1.6%، وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 15.4% والخدمات الرقمية بنسبة 0.8%.

وقالت الشركة إن الأرباح الصافية خلال الربع الأول تعود بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات بمبلغ 133 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 120 مليون ريال.

وقالت الشركة إنه في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، نتيجةً لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 9.3 مليون ريال سعودي، والذي قابله انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 9.2 مليون ريال سعودي.

كما أوضح بيان الشركة أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 191 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق، والتي بلغت الأرباح الصافية فيه 162 مليون ريال، يعود إلى انخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 214 مليون ريال سعودي.

كما انخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 10 مليون ريال سعودي على أساس فصلي، نتيجةً لانخفاض المصاريف العمومية والادارية بمبلغ 36 مليون ريال سعودي، والذي قابله ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 26 مليون ريال سعودي.