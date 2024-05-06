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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 مايو 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – حذرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.
وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأكدت مصر أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع الأطراف كافة من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.
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