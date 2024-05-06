التموين: صرف مستحقات توريد القمح المحلي خلال 48 ساعة بحد…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 مايو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصي، لتحفيز المزارعين على التوريد.

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، توريد نحو 1.8 مليون من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي.

وأكد كمال، في بيان لوزارة التموين اليوم، استمرار نقاط إستلام وتخزين القمح بفتح أبوابها لاستقبال المحصول المحلي من المزراعين عبر 450 موقعا على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى استمرار العمل بنقاط الاستلام من الثامنة صباحًا حتى 7:30 مساءً، مع فترة مسائية تبدأ من الساعة 8 حتى 12 منتصف الليل بالمواقع التي يتوفر لديها إنارة.

وأشار إلى أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوبا عن كل من مديرية التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، ومديرية الزراعة، والجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، والجمعية القبانية أو وزان معتمد، والبورصة السلعية.

وأوضح كمال أن اللجان تفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وتصدر أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.

ويبلغ سعر توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2000 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للأردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 23 قيراطا، 1900 جنيه للاردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 22.5 قيراط، لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.