الاتحاد للطيران تدرس شراء طائرات من إيرباص وبوينج

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:16 صباحاً - – قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران يوم الاثنين إن الشركة ستدرس شراء عدد قليل من طائرات إيرباص وبوينج على مدى السنوات الخمس المقبلة في حال أتاحت الشركتين فرصا للتسليم.

وتخطط شركة الطيران، التي مقرها أبوظبي، لزيادة أسطولها من الطائرات ذات البدن الضيق والعريض إلى 150 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة مع نحو 80 لديها حاليا، وهو ما يعني إنها تخطط لإضافة ما بين 10 إلى 15 طائرة جديدة سنويا.

وسُتضاف معظم هذه الطائرات الجديدة من خلال الطلبيات الحالية لطائرات إيرباص إيه320 وإيه350 وبوينج 787.

وقال الرئيس التنفيذي أنتونوالدو نيفيس إن الاتحاد تجري محادثات مع شركات تأجير الطائرات وشركات تصنيعها في مسعى للحصول على طائرات إضافية لتكملة تلك التي ستحصل عليها من الطلبيات الحالية.

وأضاف أن الشركة مهتمة بشراء طائرات جديدة مباشرة من شركات تصنيع الطائرات من خلال استغلال إلغاء شركات الطيران الأخرى طلبيات أو إعادة جدولة مواعيد الاستلام.

وتابع أن الاتحاد لن تتقدم بطلبية كبيرة.

وقال لرويترز في مقابلة خلال المعرض التجاري السياحي لسوق السفر العربي في دبي “أنا مؤمن بشدة بأهمية وجود مرونة في أسطول الطائرات. لا أحب إبرام طلبيات كبيرة”.

وأضاف “لقد تعلمت أن أفضل شيء يمكننا القيام به هو أن يكون لدينا سجل طلبيات كبير مع مراعاة المتغيرات المستقبلية”.

وتواجه شركتا إيرباص وبوينج صعوبات في الوفاء بجداول التسليم بسبب مشكلات في سلاسل التوريد فيما تراجع إنتاج بوينج بسبب زيادة فحوصات الجودة وعمليات التدقيق التي تجريها الجهات التنظيمية.

عمدت بوينج إلى تغيير إدارتها بعد سلسلة من مشكلات السلامة التي أثرت على ثقة الصناعة فيها.