مال وأعمال

الاتحاد للطيران تدرس شراء طائرات من إيرباص وبوينج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد للطيران تدرس شراء طائرات من إيرباص وبوينج من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:16 صباحاً - – قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران يوم الاثنين إن الشركة ستدرس شراء عدد قليل من طائرات إيرباص وبوينج على مدى السنوات الخمس المقبلة في حال أتاحت الشركتين فرصا للتسليم.

predco_adv_2021

وتخطط شركة الطيران، التي مقرها أبوظبي، لزيادة أسطولها من الطائرات ذات البدن الضيق والعريض إلى 150 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة مع نحو 80 لديها حاليا، وهو ما يعني إنها تخطط لإضافة ما بين 10 إلى 15 طائرة جديدة سنويا.

E-Bank

وسُتضاف معظم هذه الطائرات الجديدة من خلال الطلبيات الحالية لطائرات إيرباص إيه320 وإيه350 وبوينج 787.

وقال الرئيس التنفيذي أنتونوالدو نيفيس إن الاتحاد تجري محادثات مع شركات تأجير الطائرات وشركات تصنيعها في مسعى للحصول على طائرات إضافية لتكملة تلك التي ستحصل عليها من الطلبيات الحالية.

HapiSalonWhite

وأضاف أن الشركة مهتمة بشراء طائرات جديدة مباشرة من شركات تصنيع الطائرات من خلال استغلال إلغاء شركات الطيران الأخرى طلبيات أو إعادة جدولة مواعيد الاستلام.

BonatMisr

وتابع أن الاتحاد لن تتقدم بطلبية كبيرة.

وقال لرويترز في مقابلة خلال المعرض التجاري السياحي لسوق السفر العربي في دبي “أنا مؤمن بشدة بأهمية وجود مرونة في أسطول الطائرات. لا أحب إبرام طلبيات كبيرة”.

وأضاف “لقد تعلمت أن أفضل شيء يمكننا القيام به هو أن يكون لدينا سجل طلبيات كبير مع مراعاة المتغيرات المستقبلية”.

وتواجه شركتا إيرباص وبوينج صعوبات في الوفاء بجداول التسليم بسبب مشكلات في سلاسل التوريد فيما تراجع إنتاج بوينج بسبب زيادة فحوصات الجودة وعمليات التدقيق التي تجريها الجهات التنظيمية.

عمدت بوينج إلى تغيير إدارتها بعد سلسلة من مشكلات السلامة التي أثرت على ثقة الصناعة فيها.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد للطيران تدرس شراء طائرات من إيرباص وبوينج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا