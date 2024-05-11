أمير الكويت يعلن حل البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور

دبي - احمد فتحي في السبت 11 مايو 2024 06:18 مساءً - وكالات _ أعلن أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة 10 مايو، حل البرلمان الكويتي.

كما أعلن الأمير، في خطاب نقله تلفزيون الكويت ، تعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وقال الأمير: “لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة”.

وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.

وذكر الأمير أن الكويت مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، وتابع: “واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله”.

وأكد الصباح أن اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها.