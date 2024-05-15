مال وأعمال

الذهب يرتفع عند التسوية مع تقييم مسار الفائدة الأمريكية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يرتفع عند التسوية مع تقييم مسار الفائدة الأمريكية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 02:08 مساءً - وكالات – عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء؛ مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية مع تقييم مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

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وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.7% أو 16.9 دولار عند 2359.9 دولار للأونصة.

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وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% عند 105.04 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 7 مايو حين سجل 105.03 نقطة.

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وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول: “أعتقد أن الأمر يتعلق بإبقاء السياسة عند المعدل الحالي لفترة أطول، ولا أعتقد أنه من المحتمل، بناءً على البيانات المتوفرة لدينا، أن تكون الخطوة التالية التي نتخذها هي رفع أسعار الفائدة”.

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وحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، بنسبة 0.5% في أبريل، متجاوزا توقعات السوق البالغة 0.3%، وارتفع بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وهي أكبر وتيرة للزيادة خلال عام.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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