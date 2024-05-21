انت الأن تتابع خبر "الحق نفسك فورا ابنى بيتك واتجوز محدش ضامن الظروف".. انخفاض كبير وغير مسبوق في أسعار الحديد كم سعر الحديد اليوم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الحديد في مصر انخفاضًا ملحوظًا اليوم الاثنين 20 مايو 2024، حيث تراجعت تكلفة الطن بمقدار 10 آلاف جنيه في بعض الأنواع. ويعتبر هذا التخفيض دلالة على تعافي محتمل للاقتصاد المصري بعد فترات من الركود. فيما يلي قائمة تفصيلية بأسعار الحديد للأنواع المختلفة:

- حديد عز: تم تسجيل السعر اليوم بـ 43,100 جنيه للطن.

تم تسجيل السعر اليوم بـ 43,100 جنيه للطن. - حديد السويس للصلب: وصل سعر الطن إلى 42,800 جنيه.

وصل سعر الطن إلى 42,800 جنيه. - حديد بشاي: بلغ سعر الطن 42,900 جنيه.

بلغ سعر الطن 42,900 جنيه. - حديد المراكبي: سجل السعر 41,500 جنيه للطن.

سجل السعر 41,500 جنيه للطن. - حديد مصر ستيل: أقل سعر مسجل كان 39,400 جنيه للطن.

أقل سعر مسجل كان 39,400 جنيه للطن. - حديد الجيوشي للصلب: 39,700 جنيه للطن.

39,700 جنيه للطن. - حديد المصريين: 42,600 جنيه للطن.

42,600 جنيه للطن. - حديد الكومي: تم تسجيل سعر 39,600 جنيه للطن.

تم تسجيل سعر 39,600 جنيه للطن. - حديد الجارحي: 41,600 جنيه للطن.

41,600 جنيه للطن. - حديد العلا: تم تحديد السعر عند 39,900 جنيه للطن.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعًا طفيفًا في اليوم نفسه:

- أسمنت المسلح سجل سعر 1750 جنيهًا.

- أسمنت النصر بلغ سعره 1700 جنيه.

- أسمنت وادي النيل وصل إلى 1680 جنيهًا.

أسعار الحديد