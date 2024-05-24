مال وأعمال

دوت الخليج بودكاست – الرحلة – الحلقة الثامنة – مع شريف حمودة رئيس…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر دوت الخليج بودكاست – الرحلة – الحلقة الثامنة – مع شريف حمودة رئيس… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 مايو 2024 01:11 صباحاً - يمكنك متابعتنا عبر: فيسبوك – أنغامي – سبوتيفاي – ساوند كلاود – يوتيوب – أبل بودكاست.

 

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج بودكاست – الرحلة – الحلقة الثامنة – مع شريف حمودة رئيس… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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