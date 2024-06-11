نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات الصناعات الغذائية ترتفع 34% إلى 2.1 مليار دولار في 4… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 07:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ حققت صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2.1 مليار دولار، بنسبة نمو 34%، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت صادرات يناير الماضي 482 مليون دولار بنمو 31%، مقارنة مع 368 مليون دولار بالفترة المناظرة من عام 2023، بينما حققت صادرات فبراير 545 مليون دولار بارتفاع 41%، مقابل 387 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وبلغت صادرات مارس 2024 قيمة 591 مليون دولار، بنمو 33%، مقابل 445 مليون دولار صادرات بالفترة المقارنة، فيما سجلت صادرات الصناعات الغذائية في أبريل 504 ملايين دولار، بارتفاع 32%، مقارنة مع 381 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

الدول العربية تتصدر قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية بقيمة 1.12 مليار دولار

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بقيمة 1.12 مليار دولار، وتمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو 35%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 454 مليون دولار بنسبة ارتفاع 60% وتمثل 21% من الإجمالي.

وجاءت الدول الأفريقية غير العربية في المركز الثالث بقيمة 153 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، ونسبة نمو 22%.

وسجلت الولايات المتحدة 95 مليون دولار، وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بلغ 29%، فيما سجلت باقي المجموعات الدولية 294 مليون دولار، وتمثل 14% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال نفس الفترة، محققة معدل نمو 12%.

واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول في قائمة أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال 4 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 166 مليون دولار، ونمو 11%، يليها السودان بقيمة 140 مليون دولار ونمو 162%.

واستحوذت فلسطين على المرتبة الثالثة بقيمة 127 مليون دولار بارتفاع 63%، ثم ليبيا بقيمة 105 ملايين دولار ونمو 19%.

وحصلت الولايات المتحدة على المركز الخامس بقيمة 95 مليون دولار ونمو 29%، ثم هولندا بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة صعود 92%.

وحققت الجزائر المركز السابع بقيمة 88 مليون دولار مسجلة نسبة نمو قدرها 58%، يليها إسبانيا بقيمة 85 مليون دولار، وارتفاع 156%.

واحتلت إيطاليا المرتبة التاسع بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 19%، فيما جاءت الأردن في المرتبة العاشرة بقيمة 74 مليون دولار ونسبة نمو 15% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

وتصدرت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال نفس الفترة، بقيمة 140 مليون دولار ونمو 86 مليون دولار، يليها إسبانيا 85 مليون دولار وقيمة ارتفاع قدرها 52 مليون دولار.

وجاءت فلسطين في المركز الثالث بقيمة 127 مليون دولار ونمو في الصادرات 49 مليون دولار، ثم هولندا بقيمة 88 مليون دولار وارتفاع 42 مليون دولار.

واستحوذت المغرب على المركز الخامس بقيمة صادرات 71 مليون دولار ونمو 39 مليون دولار، تليها الجزائر بقيمة 88 مليون دولار ونمو في 32 مليون دولار.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز السابع بقيمة 95 مليون دولار، وصعود بقيمة 22 مليون دولار، ثم كازاخستان بقيمة 54 مليون دولار ونمو 19 مليون دولار.

واقتنصت تونس المركز التاسع بقيمة صادرات 37 مليون دولار، وارتفاع 19 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 105 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 16 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

وتربعت صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية على رأس قائمة أهم السلع الغذائية المصدرة، بقيمة 227 مليون دولار، ونمو 25%، مقارنة بصادرات الفترة المماثلة، يليها الدقيق والنشاء بقيمة 197 مليون دولار، ونسبة نمو 144%.

صادرات السكر تحتل المركز الرابع في قائمة السلع المصدرة بقيمة 135 مليون دولار

وجاءت الفراولة المجمدة في المركز الثالث بقيمة 150 مليون دولار ونسبة نمو 25%، ثم السكر بقيمة 135 مليون دولار.

واستحوذت زيوت طعام على المركز الخامس بقيمة 100 مليون دولار ونمو 171%، ثم الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 97 مليون دولار بارتفاع 125%.

واقتنصت العصائر المرتبة السابعة بقيمة 94 مليون دولار ونمو 102%، ثم الخضار المجمد بقيمة 87 مليون دولار وارتفاع 19%، يليها محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 81 مليون دولار ونمت بنسبة 30%، ثم محضرات خضر بقيمة 69 مليون دولار ونمو 30%.

وحقق إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى إبريل 2024 مبلغ 19.2 مليار دولار، وسجلت صادرات 2020 نحو 3.4 مليار دولار، بينما حققت صادرات 2021 مبلغ 4.1 مليار دولار.

وسجلت صادرات 2022 مبلغ 4.5 مليار دولار، فيما وصلت صادرات الصناعات الغذائية في 2023 إلى 5.1 مليار دولار.