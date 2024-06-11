شركة هاباج لويد لا تتوقع الإبحار عبر قناة السويس قريبا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:11 مساءً - وكالات – قال متحدث باسم شركة هاباج لويد للشحن البحري، الثلاثاء، إن الشركة الألمانية لا تتوقع أن تستأنف صناعة الشحن الإبحار عبر قناة السويس في أي وقت قريب، حتى إذا تسنى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة الآن.

وتأتي تصريحات خامس أكبر شركة شحن في العالم بعد أن رحبت فصائل فلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم اقتراحًا لوقف إطلاق النار في غزة.

وانخفضت أسهم شركة “هاباج لويد” ونظيرتها الدنمركية، ميرسك، بنسبة 5 إلى 6% عصر اليوم بسبب هذه الأخبار.

وقال المتحدث: “حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار الآن، فإن هذا لا يعني أن هجمات الحوثيين ستتوقف على الفور”.

وأضافت هاباج لويد أنه حتى بعد استئناف المرور عبر قناة السويس فسوف يستغرق الأمر ما بين 4 إلى 6 أسابيع على الأقل لإعادة ترتيب الجداول الزمنية وعودة العمليات إلى طبيعتها.

ويواجه الشحن التجاري اضطرابات على مستوى العالم، بما في ذلك في منطقة البحر الأحمر، حيث يتجنب مشغلو السفن المرور عبر قناة السويس بسبب الهجمات التي يشنها مسلحون حوثيون متمركزون في اليمن على السفن.

ورفضت ميرسك التعليق على هذه الأخبار.

وقال رئيسها التنفيذي في فبراير إن الشركة ستحتاج إلى حل دائم قبل التفكير في العودة إلى البحر الأحمر.