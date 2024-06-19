مال وأعمال

معدل التضخم في بريطانيا يتباطأ إلى 2% خلال مايو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في بريطانيا يتباطأ إلى 2% خلال مايو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2024 09:14 مساءً - وكالات _ قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء، إن التضخم في بريطانيا انخفض إلى المعدل المنتظر من قبل بنك إنجلترا والبالغ 2.0% في مايو، في النسخة الأخيرة من الإجراء الاقتصادي الرئيسي قبل الانتخابات الوطنية في يوليو.

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وانخفضت القراءة الرئيسية من 2.3% في أبريل، وجاءت متماشية مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بنسبة 2%.

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بلغ تضخم الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب نظرًا لهيمنته داخل اقتصاد المملكة المتحدة وانعكاسه لارتفاع الأسعار المحلية 5.7% في مايو، مقابل 5.9٪ خلال الشهر السابق.

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وانخفض التضخم الأساسي في بريطانيا باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 3.5% من 3.9% في أبريل.

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وأظهرت أرقام جديدة صادرة عن شركة أبحاث السوق البريطانية كانتار يوم الثلاثاء أن سوء الأحوال الجوية على غير العادة أدى إلى أبطأ زيادة في مبيعات البقالة منذ عامين. ارتفعت مبيعات البقالة بنسبة 1.0% في الأسابيع الأربعة حتى 9 يونيو، مسجلة الانخفاض الشهري السادس عشر على التوالي في تضخم أسعار المواد الغذائية، وفقًا للمؤشر.

ومن المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس لإصدار قراره الأخير بشأن سعر الفائدة وتقديم توقعاته بشأن المسار المستقبلي للتضخم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25%، حيث كانت منذ أغسطس 2023 – عندما كان التضخم يحوم حول 7.9%.

ومع ذلك، ومع اقتراب التضخم الآن من الهدف، فإن الأسواق الآن تتوقع خفضاً في أسعار الفائدة على المدى القريب. وقال جميع الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم الأسبوع الماضي، باستثناء اثنين، إنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة في أغسطس، في حين تتوقع الأسواق المالية مثل هذا التخفيض في سبتمبر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لإجراء انتخاباتها العامة في 4 يوليو، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فوز ساحق لحزب العمال المعارض.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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