نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. السياحة الاستشفائية حصان أسود لجذب العملة الصعبة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 04:11 مساءً - حمدي أحمد _ تعكف وزارة السياحة حاليًا، على وضع إستراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري، بالتعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، في ظل ما تتمتع به المدن المصرية من مقومات طبيعية متميزة وقوية لهذا المنتج. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملف.. السياحة الاستشفائية حصان أسود لجذب العملة الصعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.