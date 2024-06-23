نعرض لكم الان تفاصيل خبر العضو المنتدب للشركة: «سفنكس للزجاج» تتبنى برنامجا لتقليل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس محمد خطاب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سفنكس للزجاج إنها تتبنى برنامجًا لتقليل البصمة الكربونية، والسيطرة على الانبعاثات لضمان تواجدها في الأسواق الدولية والإقليمية، بجانب تقديمها أعلى المواصفات للسوق المحلية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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