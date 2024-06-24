وزيرة التخطيط: استثمارات قطاع الصحة العام الجاري 13 ضعف ما…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 04:15 مساءً - حمدي أحمد _ قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصحة هى الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والهدف المحوري لها.

وأضافت السعيد، خلال المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان ” الصحة والتنمية المستدامة”، أن 15%من أهداف التنمية المستدامة فقط تم تحقيقها عالميا وفقا للأمم المتحدة، كما أن جائحة كورونا كشفت حجم التحديات في النظام الصحي العالمي.

وأوضحت أن 400 مليون شخص حول العالم محرومين تماما من الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن توفير التمويل المستدام تحدي في تحقيق التنمية المستدامة عالميا.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الاستثمار في الصحة استثمار في المستقبل ومحرك أساسي لعملية التنمية المستدامة والنمو طويل الأجل، موضحة أن مصر لديها منظور تنموي شامل لدور الصحة في التنمية المستدامة يتمثل في أن الانسان هو محور التنمية.

وأشارت إلى أنه لأول مرة يتم توجيه 42% من الاستثمارات الحكومية في خطة هذا العام إلى قطاعي الصحة والتعليم، حيث زادت استثمارات قطاع الصحة 13 ضعف هذا العام مقارنة بالعشر أعوام الماضية.