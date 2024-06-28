نشكركم على متابعتكم خبر مدير عام شرطة أبوظبي يلتقي مدير الأمن العام بمقاطعة جيانغشي الصينية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، في مكتبه أمس، مع سعادة توان تشنهوا مدير إدارة الأمن العام بمقاطعة جيانغشي الصينية، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.

وبحسب “وام”، حضر اللقاء، اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد خالد عبد الله خوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد مسلم محمد العامري مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة في شرطة أبوظبي.