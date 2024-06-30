أمين الفتوى: لا يجوز الصلاة بالحذاء في هذه الحالة (فيديو)

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة ببرنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الأحد، حول: "حكم الصلاة فى الحذاء باستمرار؟".





الصلاة بالحذاء

ووأضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "يجوز الصلاة بالحذاء في الأعياد لو الإنسان فى حديقة، أو في الصحراء أو في الشغل لو لم يكن هناك فرشًا".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالحذاء، وكان المسجد من رمل وحصى، وبالتالي لا يمكن الصلاة بالحذاء في المساجد الآن لأنها مفروشة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.