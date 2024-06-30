إنجلترا تخطف التأهل لربع نهائى يورو 2024 بفوز مثير على سلوفاكيا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 10:29 مساءً - حسم منتخب إنجلترا تأهله بصعوبة لربع نهائي أمم أوروبا 2024، عقب انتصاره الصعب على نظيره منتخب سلوفاكيا، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، الأحد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب " فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة يورو 2024.

أحرز إيفان سكرانز هدف التقدم لمنتخب سلوفاكيا في الدقيقة 25 من زمن اللقاء.

وسجل جود بيلينجهام هدف التعادل القاتل بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفى الشوط الإضافي الأول، نجح هارى كين في تسجيل هدف الفوز لصالح إنجلترا ضد سلوفاكيا في الدقيقة 91.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا، كالتالى..

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، مارك جويهي، تريبير.

خط الوسط: ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيل فودين، هاري كين.

فيما ضم تشكيل سلوفاكيا كل من:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: بيتر بيكاريك، دينيس فافرو، سكرينيار، هانكو.

خط الوسط: جوراي كوشكا، لوبوتكا، أوندري دودا.

خط الهجوم: ستريليتس، إيفان سكرانز، لوكاس هاراسلين.

إنجلترا ضد سلوفاكيا

بهذا الانتصار، يتأهل منتخب إنجلترا للدور ربع النهائي من أمم أوروبا 2024، ليضرب موعدا مع نظيره السويسرى الذى تأهل على حساب منتخب إيطاليا حامل اللقب.

وكان المنتخب الإنجليزي قد وصل لدور الـ 16 من بطولة يورو 2024، بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، بعد تحقيقه الفوز على صربيا، وتعادل مع كل من الدنمارك وسلوفينيا، بينما حل منتخب سلوفاكيا، في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، بعد فوزه على بلجيكا، تعادل مع رومانيا وخسر أمام أوكرانيا.

ويتفوق المنتخب الإنجليزي في مواجهاته التاريخية مع نظيره السلوفاكي، حيث لم يخسر سابقا منتخب الأسود الثلاثة على الإطلاق أمام سلوفاكيا، إذ حقق خمسة انتصارات وتعادلَ مرة واحدة دون أهداف كانت في دور المجموعات لبطولة أوروبا 2016.