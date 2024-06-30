احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 10:29 مساءً - عرض برنامج "العالم شرقا"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: " حديث الصحف الروسية والهندية.. زيارة مرتقبة لناريندرا مودي إلى موسكو".

زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى موسكو كانت حديث الصحف الروسية والهندية بعد الإعلان عنها من قبل مسؤول روسي، مرحلة ترقب دقيقة بزيارات توقفت عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتأجيل جميع اجتماعات القمة السنوية بين مودي وبوتين، على الرغم من حفاظ زعيمي موسكو ونيودلهي على الحديث هاتفيا أغلب الأوقات.

منذ الحرب الأوكرانية، رفضت الهند انتقاد روسيا أو إلغاء واردات النفط، واستمر تعاون البلدين على جميع المستويات، بما في ذلك السياسية والعسكرية والاقتصادية.

ففي مجال الدفاع تشارك الهند وروسيا في مناورات عسكرية ثنائية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى استعانة نيودلهي للعديد من الأسلحة الروسية منها منظومة "إس 400" للدفاع الجوي، والإنتاج المرخص لدبابات "إي 90"، ومقاتلات "سو 35".