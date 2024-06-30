مستشار تنمية مستدامة: مصير الجمهورية الفرنسية سيحسم خلال أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 10:29 مساءً - قالت الدكتور صفاء الحمايدة، مستشار التنمية المستدامة، إن ملف المهاجرين، من الملفات الهامة، والتي تتمحور حولها الإنتخابات الفرنسية، حيث يريد المواطن الفرنسي، إلي إيجاد حل لهذه الازمة من قبل الرئيس الجديد.

وأضافت "الحمايدة"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصير الجمهورية الفرنسية سيحسم خلال أيام.

وأشارت، أن اليمين المتطرف واليمين المعتدل اللبيرالي، بينهم فرق كبير، مضيفة إلي أن ملف الهجرة يعتبر من أكبر الملفات الشائكة والتي اعتمد بشكل كبير اليمين المتطرف علية.

ونوهت، أن الحزب الجمهوري في فرنسا يحاول فتح مجال لاستعاب الأشقاء المهاجرين بسبب الحروب في دولهم، فهي أزمة ليست وليدة اليوم، بل هي أزمة منذ سنوات عديدة وهي ليست وليدة بنظام ماكرون.