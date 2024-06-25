رئيس التصديري للصناعات الهندسية: المصانع الموجودة في المدن…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 11:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المصانع الموجودة في وسط المدن تواجه مشاكل انقطاع الكهرباء، ما يؤثر على كفاءتها التشغيلية، وينذر برفع سعر المنتجات لتتماشى مع التكلفة الجديدة الناتجة عن مولدات الكهرباء.

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول بالأمس استمرار قطع الكهرباء ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي؛ “للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء”.

وأشار الصياد، في تصريحات لموقع دوت الخليج، إلى أن المناطق الصناعية الكبرى خارج الخطة الحكومية لتخفيف الأحمال، منوها إلى أن مصانع عدة اتجهت إلى شراء مولدات كهربائية لتشغيل الماكينات والمعدات وعدم تعرضها للتوقف، وهو ما زاد من تكلفة الإنتاج، نظرا لأن الكهرباء التي تقدمها الحكومة للمصانع أرخص من الناتجة عن المولدات.

وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن هناك مصانع عدة لا تستطيع تشغيل جميع الماكينات بالمولدات الكهربائية ومنها الأفران ذات الحمل الثقيل، ما أثر بالسلب على حجم إنتاجيتها مع زيادة تكلفة الإنتاج في بعض المنتجات.

كما أكد على تأثر القدرة التصديرية للمصانع المصدرة، نظرا لتوقف بعض الماكينات عن العمل ما تسبب في غياب عدد من المنتجات.