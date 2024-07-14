مال وأعمال

حسن الخطيب: خطة حكومية لتحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الخطيب: خطة حكومية لتحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يوليو 2024 03:14 مساءً - دوت الخليج – قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن قرار ⁠دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا وحتميا؛ لتحقيق خطة الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير.

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جاء ذلك خلال المهندس حسن الخطيب في الاجتماع الأول للجنة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة.

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وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن أولويات الوزارة هي خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ⁠ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة الداعمة لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وشدد الخطيب على دور مجلس النواب في دعم الاقتصاد الوطني عبر إقرار التشريعات الداعمة للاستثمار، ومناقشة سياسات الحكومة بشكل دوري لضمان تحقيق صالح المواطن من كل السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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