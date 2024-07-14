نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس شعبة الأدوية: 100 شركة طلبت زيادة أسعار 1000 صنف من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يوليو 2024 07:11 مساءً - بارة عريان ومحمد غريب _ قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هيئة الدواء المصرية طلبت من الشركات التي تعاني من مشكلة في التسعير، بأن تقوم بإرسال طلباتها مرفق بها قائمة التكاليف والتي تضم فواتير من شأنها الكشف عن البنود الذي شهدت زيادة، علمًا بأن الشركات التي تقدمت للهيئة بالطلبات يبلغ عددها 100 شركة تقريبًا، وذلك لنحو 1000 صنف من إجمالي 17 ألف صنف دوائي في السوق المصرية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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