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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: تكوين مخزون استراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يوليو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خطة تكوين مخزون استراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال اجتماع اليوم زيادة الاحتياطيات الأستراتيجية من المازوت والسولار.
وأشار الحمصاني إلى أن وزارة المالية ستتولى توفير التمويل المطلوب لشراء المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، مضيفا أنه بنهاية الأسبوع المقبل، ستكون الاحتياطيات المطوبة قد اكتملت بالفعل.
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